CBF divulga lista dos 23 na sexta A convocação dos 23 jogadores da seleção brasileira, que irão disputar a Copa das Confederações, de 30 de maio a 10 de junho, no Japão e na Coréia, foi marcada para sexta-feira, às 10h30, em um hotel da zona sul do Rio de Janeiro. Na semana passada, 35 atletas foram pré-convocados, mas o técnico Emerson Leão poderá incluir na nova lista atletas que não foram relacionados na primeira. Isso porque a listagem anunciada pelo coordenador Antônio Lopes era apenas para cumprir um protocolo da Fifa, embora a comissão técnica da seleção não tivesse sido informada disso pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na convocação definitiva, assim como na primeira, não poderão ser incluídos jogadores cujos clubes estejam disputando a Copa do Brasil, a Taça Libertadores ou campeonatos regionais. Com a desclassificação do Santos, os seis atletas da equipe da Baixada santista - Fábio Costa, Renato, Léo, Robert, Dodô e Deivid - que constavam da pré-convocação poderão ser chamados. A apresentação dos jogadores será no dia 20, quando a delegação brasileira viaja para Tóquio, onde será jogado o amistoso contra o Verdy Tokyo, no dia 26.