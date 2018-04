CBF divulga nota oficial sobre a tragédia na Fonte Nova

Depois de ser pressionado a ter uma posição oficial a respeito da tragédia na Fonte Nova, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, divulgou uma pequena nota oficial, no site da entidade, nesta terça-feira, lamentando o ocorrido. Veja também: Leia mais sobre o assunto Na nota, Ricardo Teixeira se mostra solidário aos familiares das vitimas, mas não promete nenhum tipo de atitude, já que esperar pelos laudos do acidente para então decidir se tomará alguma medida administrativa contra o clube do Bahia ou o estádio em que o time manda seus jogos, que pertence ao governo baiano. Confira a nota da íntegra: O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, lamenta o desastre ocorrido domingo no Estádio da Fonte Nova, em Salvador, que tanto infortúnio causou aos torcedores que assistiam ao jogo Bahia x Vila Nova. Em nome da comunidade do futebol brasileiro, o presidente Ricardo Teixeira manifesta as condolências aos familiares das vítimas do acidente e deseja o restabelecimento aos torcedores que se encontram internados nos hospitais.