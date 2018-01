CBF divulga nova tabela da Série B O Palmeiras vai estrear na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro atuando contra o Brasiliense, em Brasília, no dia 26, de acordo com a nova tabela divulgada nesta terça-feira pelo Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já a Portuguesa-SP, outra estreante na Série B, enfrenta o Remo, no Canindé, no mesmo dia. Depois de muita confusão em torno da competição, com ameaça de desistência de alguns clubes, parece que agora a Série B vai ser realizada. Os outros confrontos da primeira rodada da Segunda Divisão são, no dia 25: Vila Nova-GO x Botafogo; Santa Cruz x União São João; Caxias x Gama; América-RN x América-MG; e Avaí x Ceará. Completam a rodada no dia 26: Paulista x Mogi Mirim; Náutico x Joinvile; São Raimundo x Londrina; CRB x Sport; e Marília x Anapolina. A estréia do Botafogo fora de casa, contra o Vila Nova, contrariou a diretoria do clube carioca. A competição será disputada em turno único, classificando-se os oito primeiros para dois quadrangulares. A partir de então, os dois melhores de cada grupo se habilitam a disputar a fase final num único quadrangular, com jogos de ida e volta. Pelo que havia sido decidido na primeira reunião do Conselho Técnico da Série B, o torneio obedeceria ao sistema de turno e returno, com 46 jogos. Houve mudança depois: esse formato resultaria em alto custo. A tabela completa da Série B está disponível no site da CBF: (www.cbfnews.com.br).