CBF divulga ordem dos confrontos da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco levaram a melhor no sorteio e terão a chance de decidir em casa os duelos semifinais pela Copa do Brasil. A CBF fez a definição no início da tarde desta quinta-feira, e horas depois anunciou as datas dos jogos. Veja também: Calendário / Resultados O duelo entre Botafogo e Corinthians começa nesta terça, dia 20, no Engenhão, às 20h30, e será definido no dia 28, quarta-feira, no Pacaembu, às 21h50 - será o primeiro jogo da equipe no estádio municipal de São Paulo, já que até agora o Corinthians vinha mandando seus jogos no Morumbi. Sport e Vasco fazem o primeiro jogo na quarta-feira, dia 21, às 21h50, e se enfrentam novamente em São Januário, na quarta seguinte, no mesmo horário. CAMPANHA DOS SEMIFINALISTAS O Botafogo vem de uma vitória por 2 a 0, contra o Atlético-MG, no Estádio João Havelange (Engenhão), após um empate em 0 a 0 em Belo Horizonte. Seu adversário, o Corinthians, está embalado pelas duas vitórias conquistas sobre o São Caetano. O time fez 3 a 1, na primeira partida, e 2 a 1 na segunda - disputada em Ribeirão Preto. O Sport é tido como grande surpresa da competição, após eliminar favoritos como Palmeiras, nas oitavas-de-final, e por último, o badalado Internacional. O time de Recife se classificou com um 3 a 1, mesmo depois da derrota por 1 a 0, na primeira partida em Porto Alegre. Já o Vasco vem de duas goleadas contra o Corinthians-AL. O time cruz-maltino aplicou 5 a 1, no Rio de Janeiro, e 3 a 1, em Maceió. Atualizado às 18h50 para acréscimo de informação