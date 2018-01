CBF divulga rankings atualizados A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a atualização dos rankings por clubes e estados para a temporada de 2005. Nas posições, à princípio, não houve grandes mudanças. No ranking por estados, São Paulo continua na frente, com 14.073 pontos. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, com 8.017, e na terceira posição está o Rio Grande do Sul, com 4.907 pontos. O lanterna é Tocantins, na 27.ª posição, com apenas 39 pontos. Já no ranking de clubes, o primeiro colocado é o Grêmio, com 1.820 pontos. A vice-liderança é do Corinthians, com 1.776 pontos, sendo que o Vasco, na terceira posição, acumula 1.742 pontos. Os dois rankings são elaborados anualmente pela CBF, levando em conta o desempenho dos times nos campeonatos nacionais (Brasileiro e Copa do Brasil). A versão completa está no site da entidade (www.cbfnews.com.br)