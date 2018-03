CBF divulga segunda fase da Copa do Brasil O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira a tabela da segunda fase da Copa do Brasil. Corinthians, Palmeiras e Guarani estrearão no dia 17, fora de casa, contra Ferroviário-CE, São Gabriel (RS) e América-MG, respectivamente. Já o Santo André atua na partida de ida contra o Atlético-MG, em Minas Gerais, dia 24. Já os times cariocas, Fluminense e Vasco, atuam na casa do adversário contra os gaúchos do Juventude e XV de Novembro, respectivamente, enquanto o Americano recebe o Sport-PE, em Campos. No dia 24, o Flamengo vai a Minas Gerais enfrentar o Tupi e o Botafogo ainda aguarda a definição de seu adversário no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD): Atlético Paranavaí (PR) ou Gama (DF).