CBF divulga tabela da Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira a tabela e os participantes da Copa do Brasil, que tem início previsto para o dia 5 de fevereiro. Na rodada de abertura acontecerão três jogos envolvendo clubes paulistas: o Palmeiras enfrenta o Operário, em Mato Grosso, o São Caetano atua contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, e o Guarani viaja até o Rio Grande do Sul para o confronto com o Pelotas. O São Paulo estréia contra o São Raimundo, no Amazonas, no dia 19 de fevereiro. O Ituano (que conseguiu a vaga por ser o atual campeão estadual) é o único paulista que vai estrear em casa. A equipe jogará contra um time paranaense, a ser escolhido em uma partida entre Coritiba e Paraná, no dia 1º de fevereiro. Já Flamengo, Vasco, Botafogo e Bangu estréiam no dia 5 contra Botafogo-PB, Itabaiana-SE, Cene-MS e Gama, respectivamente. No dia seguinte será a vez do Fluminense ir à Bahia enfrentar o seu homônimo de Feira de Santana. E, no dia 19, o Americano recebe o Figueirense. A Copa do Brasil de 2003 será disputada por um total de 64 equipes. As partidas finais estão previstas para os dias 11 e 18 de junho.