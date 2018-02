CBF divulga tabela da segunda fase da Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta sexta-feira a tabela de jogos da segunda fase da Copa do Brasil. As partidas de ida serão disputadas nos dias 14, 15 e 21 de março, e as de volta (somente nos confrontos em que os visitantes não vencerem por dois gols de vantagem), nos dias 21 e 22 de março e 4 e 5 de abril. O Corinthians enfrentará o Treze primeiro em Campina Grande, na Paraíba, no dia 14, e eventualmente, no Pacaembu, no dia 21. A primeira partida entre Palmeiras e Ipatinga será no Vale do Aço, em Minas Gerais, no dia 21. A segunda seria apenas no dia 5. A Portuguesa recebe o Cruzeiro no Canindé, dia 14, e tenta selar a vaga nas oitavas-de-final no Mineirão, no dia 21. Já o Noroeste faz o primeiro confronto com o Figueirense em Bauru, dia 21. Caso não perca por dois gols de diferença, decide seu futuro no dia 4, em Florianópolis.