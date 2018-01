CBF divulga tabela da Série B 2004 Com 106 dias de antecedência, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro de 2004. A competição terá início no dia 24 de abril e será disputada nos mesmos moldes do ano passado. Na primeira fase, os 24 clubes jogarão contra todos, em turno único. Os oito melhores prosseguem na competição e serão divididos em dois grupos de quatro. Os dois melhores de cada chave da segunda fase asseguram vaga no quadrangular final e se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados serão promovidos à Série A do Brasileiro em 2005. Confira a primeira rodada: Sábado - dia 24/04 Joinville (SC) x Santa Cruz (PE) Londrina (PR) x Avaí (SC) Sport (PE) x Caxias (RS) Bahia x São Raimundo (AM) Remo (PA) x Ceará (CE) Fortaleza (CE) x CRB (AL) América (MG) x Portuguesa Ituano (SP) x Brasiliense (DF) Santo André (SP) x Paulista (SP) América (RN) x Anapolina (GO) Vila Nova (GO) x Marília (SP) Mogi Mirim (SP) x Náutico (PE)