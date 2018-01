CBF divulga tabela da Série B amanhã A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulga nesta terça-feira o regulamento e a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Palmeiras, Portuguesa e Botafogo estão confirmados na competição, eliminando qualquer movimento de virada de mesa por parte destas equipes. Ações foram tentadas, no final de 2002 e início deste ano, por parte das diretorias do Alviverde e da Lusa, mas ambas fracassaram. A competição será disputada por 24 clubes, em dois turnos de pontos corridos, nos mesmos moldes da Primeira Divisão. Somente o campeão e o vice serão alçados de volta à elite do futebol brasileiro, fato que desagradou aos dirigentes do Botafogo. Eles desejavam que quatro clubes se classificassem à Série A. A CBF, porém, confirmou apenas dois. Com esta decisão da entidade, pelo menos uma equipe tradicional do futebol brasileiro vai permanecer mais um ano na Segunda Divisão. Palmeiras, Portuguesa, Botafogo, Santa Cruz e Sport, estes dois últimos os de maior torcida de Pernambuco, vão brigar pelas duas vagas. A competição se inicia na primeira semana de abril, cerca de sete dias após a Primeira Divisão, que começa no dia 29 de março. De acordo com a assessoria do Botafogo, o clube deve estrear no dia 4 ou 5. O Alvinegro espera que a partida seja fora de casa, já que o Estádio de Caio Martins está em obras, que não devem estar concluídas nestas datas.