CBF divulga tabela da Série B; Fortaleza de Rogério Ceni estreia contra o Guarani

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. Neste ano, os destaques ficam por conta da volta de alguns clássicos regionais e da presença do técnico Rogério Ceni, que comanda o Fortaleza, recém-promovido à segunda divisão nacional.

A competição tem início no dia 13 de abril, uma sexta-feira, um mês antes que o habitual, e prossegue no sábado. A rodada final está marcada para 24 de novembro (sábado). Ao contrário do que ocorre com a Série A, o torneio não será paralisado entre junho e julho durante a Copa do Mundo da Rússia.

O destaque da rodada inicial é o confronto entre Fortaleza e Guarani, dois times tradicionais no cenário brasileiro. O clube de Fortaleza, mandante da partida - marcada para a Arena Castelão, na capital cearense -, tem no banco de reservas a principal atração: o ex-goleiro Rogério Ceni, contratado para comandar a equipe nesta temporada, quando o clube completa 100 anos. Único campeão brasileiro do interior, o Guarani tenta voltar à elite depois de sete anos.

O CSA, campeão da terceira divisão no ano passado, também faz o seu primeiro jogo em casa diante do Goiás, no estádio Rio Pelé, em Maceió. O São Bento, que também conquistou o acesso, estreia fora de casa contra o Brasil-RS, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).

Das quatro equipes rebaixadas da elite do futebol nacional na última temporada, duas jogam a primeira partida em casa. Os mandantes são Ponte Preta e Atlético Goianiense. O time de Campinas (SP) estreia diante do Paysandu, no estádio Moisés Lucarelli, mas com portões fechados. O clube perdeu cinco mandos por causa de invasão de torcida, no ano passado, no jogo contra o Vitória, que culminou com o rebaixamento. O Atlético mede forças contra o Criciúma, em Goiânia.

Rebaixado na última rodada da Série A, o Avaí, por sua vez, estreia contra o Vila Nova, em Goiânia. O Coritiba, que volta à segunda divisão nacional depois de sete anos, inicia a sua jornada em busca do acesso contra o Sampaio Corrêa, promovido da Série C na última temporada. A partida será no estádio Castelão, em São Luis.

CLÁSSICOS

Nesta temporada, chama a atenção a volta de alguns clássicos locais na Série B. O primeiro deles é o dérbi de Campinas, que acontecerá na quarta rodada, mas ainda não tem data e local definidos. O duelo tem mando do Guarani e deve ser disputado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com torcida única, por ordem do Ministério Público de São Paulo, assim como já acontece nos clássicos envolvendo os quatro grandes paulistas.

Rivais históricos, os clubes não se enfrentam desde 2013, quando a Ponte Preta venceu pelo Campeonato Paulista. Pela Série B, o clássico não acontece desde 2011. Na ocasião, aequipe alvinegra também levou a melhor e bateu o rival por 3 a 0.

De volta à Série B, o Avaí reencontrará o Figueirense neste ano. O primeiro jogo entre ambos está marcado para a quinta rodada e deve acontecer no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, já que o mando é do time alvinegro, que caiu em 2016 e não conseguiu voltar à Série A na temporada passada.

Com o retorno do CSA, conquistado com o título da terceira divisão, e a manutenção do CRB, o chamado Clássico das Multidões será disputado pela primeira vez na Série B. Os rivais alagoanos duelam na 10.ª rodada, com mando do CSA, e a partida deve ser disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Confira a primeira rodada da Série B do Brasileiro:

Ponte Preta x Paysandu

Oeste x CRB

Brasil-RS x São Bento

Figueirense x Juventude

Fortaleza x Guarani

Vila Nova x Avaí

Atlético-GO x Criciúma

CSA x Goiás

Londrina x Boa

Sampaio Corrêa x Coritiba