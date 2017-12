CBF divulga tabela do Brasileirão/2004 Com quatro meses de antecedência, o Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2004. A competição começará numa quarta-feira, em 21 de abril, e terminará em 19 de dezembro. O Palmeiras, que volta à elite do futebol, estréia em casa, enfrentando o Atlético-MG. O atual campeão, o Cruzeiro, joga com o Juventude, no Mineirão. O São Paulo tem compromisso no Morumbi, contra o Atlético-PR. Enquanto o Corinthians vai a Campinas para atuar com a Ponte Preta. O vice-campeão, Santos, é outro que vai ter de viajar para disputar seu primeiro jogo no Brasileiro: seu adversário será o Paraná, em Curitiba. O primeiro turno da competição vai até 11 de agosto. E uma novidade no Brasileiro de 2004 é a seqüência de jogos do returno, idêntica à do turno inicial. De acordo com ofício expedido pela CBF, somente em janeiro a entidade determinará o horário das partidas e distribuirá alguns jogos para quintas-feiras e sábados. Por enquanto, as partidas estão marcadas apenas para quarta-feiras e domingos. Devido às eleições municipais, duas rodadas do fim de semana estão programadas para o sábado e não devem sofrer alterações - vai ser assim nos dias 2 e 30 de outubro. Cada clube disputará 46 jogos, nos mesmos moldes do Brasileiro de 2003. Conquistará o título o que somar o maior número de pontos ao longo de toda a competição. "É a primeira vez na história que a CBF divulga quatro meses antes a tabela do nosso campeonato. Representa um passo na organização do nosso futebol e quem lucra com isso é o torcedor", disse o diretor do Departamento Técnico, Virgílio Elíseo. Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão do ano que vem: Figueirense x Inter Grêmio x Flamengo Vasco x Criciúma Botafogo x Goiás Paysandu x Fluminense São Caetano x Vitória Ponte Preta x Corinthians Cruzeiro x Juventude São Paulo x Atlético-PR Coritiba x Guarani Palmeiras x Atlético-MG Paraná x Santos