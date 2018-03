CBF divulga tabela do Brasileiro O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, anunciaram nesta quinta-feira a tabela para a disputa do Campeonato Brasileiro no segundo semestre de 2001. Participarão da competição 28 clubes e a primeira partida será entre Guarani e Palmeiras, no dia 14 de julho. Em seu pronunciamento, o ministro do Esporte se desculpou pelo atraso na divulgação da tabela já que ela deveria ter acontecido no dia 30 de abril. Ricardo Teixeira também informou que cairão 4 clubes para a Segunda Divisão e subirão 2 para a primeira. O Palmeiras adiantou três partidas por participar do Campeonato Mundial Interclubes da Fifa - que acontece de 28 de julho a 6 de agosto. Assim, a equipe fará além do jogo do dia 14, a partida no dia 18 contra o Juventude-RS em Caxias do Sul pela terceira rodada, e no dia 21 jogará em São Paulo contra o Bahia pela segunda rodada do torneio. No dia 1 de agosto começa o Campeonato para as demais equipes. A fase semfinal da competição acontece nos dias 5 e 9 de dezembro e a final no dias 16 e 23 do mesmo mês. Teixeira garantiu que no dia 30 de junho vai anunciar um calendário permanente para o futebol brasileiro. ?Precisamos aguardar a Fifa se pronunciar sobre o próximo calendário internacional para podermos nos guiar por ele?, afirmou. Quanto à tabela da Segunda Divisão, a lista dos times e a tabela dos confrontos só saem na próxima semana, ainda sem data definida. Confira os jogos da primeira rodada: Dia 1º de agosto - quarta-feira Botafogo-RJ x América-MG Portuguesa x Goiás Flamengo x Ponte Preta Corinthians x Vitória Atlético-MG x Coritiba Paraná x Cruzeiro Internacional x Juventude Sport-PE x Fluminense Bahia x São Caetano Botafogo-SP x São Paulo Gama-DF x Vasco Dia 2 de agosto Santos x Santa Cruz-PE Atlético-PR x Grêmio