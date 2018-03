CBF divulga tabela e regulamento da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira à noite a tabela e regulamento do Campeonato Brasileiro da Série C. A competição conta com 64 clubes de todos os 27 Estados do Brasil, terá sua primeira rodada no dia 6 de julho e a rodada de encerramento no dia 23 de novembro. Cinco vagas ainda não foram definidas. Assim como anos anteriores, as primeiras fases serão regionalizadas. Composta por quatro fases, os quatro primeiros colocados sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. E nesta temporada, a CBF não vai custear as despesas com hospedagens, transporte e arbitragem. Segundo a entidade, para bancar 30 clubes, em 2007, ela gastou perto de R$ 10 milhões. E a competição ganhou outro atrativo este ano. Com a criação da Série D em 2009, apenas os 16 melhores colocados (com exceção aos quatro que sobem) irão disputar novamente a Série C no ano que vem, quando o torneio terá 20 times (os outros quatro participantes serão os clubes rebaixados da Série B). Com sete clubes, São Paulo é o estado com mais representantes, num total de sete. Guarani, Linense e Ituano estão no Grupo 14, ao lado do Madureira-RJ. Noroeste e Mirassol aparecem no Grupo 13, junto com Ituiutaba-MG e Tupi-MG. O estreante Guaratinguetá faz parte do Grupo 12, que tem Rio Bananal-ES, Boa Vista-RJ e Macaé-RJ. O Paulista é do Grupo 11, com Serra-ES, América-MG e Cabofriense-MG. A primeira fase será disputada por todos os 64 clubes, que jogam divididos em 16 grupos, com quatro times em cada. Os dois melhores colocados em cada grupo avançam para a segunda fase. O molde segue assim até a quarta fase, quando os oito classificados farão o octogonal final. Todas as fases são disputadas em turno e returno. Só faltam ser definidos cinco representantes: dois do Piauí, um do Pará, Roraima e Rondônia. Confira os grupos da 1ª fase: Grupo 1 - Fast Club-AM, Luverdense-MT, Rio Branco-AC e Rondônia 1 Grupo 2 - Cristal-AP, Holanda-AM, Remo-PA e Roraima 1 Grupo 3 - Águia de Marabá-PA, Bacabal-MA, Palmas-TO e Pará 2 Grupo 4 - Horizonte-CE, Piauí 1, Piauí 2 e Sampaio Corrêa-MA Grupo 5 - Campinense-PB, Central-PE, Potiguar-RN e Santa Cruz-PE Grupo 6 - Icasa-CE, Salgueiro-PE, Santa Cruz-RN e Treze-PB Grupo 7 - Atlético-BA, ASA-AL, Confiança-SE e Ypiranga-PE Grupo 8 - CSA-AL, Itabuna-BA, Sergipe-SE e Vitória Conquista-BA Grupo 9 - Águia Negra-MS, Atlético-GO, Mixto-MT e Operário-MS. Grupo 10 - Anápolis-GO, Ceilândia-DF, Dom Pedro-DF e Itumbiara-GO. Grupo 11 - América-MG, Cabofriense-RJ, Paulista-SP e Serra-ES. Grupo 12 - Boavista-RJ, Guaratinguetá-SP, Macaé-RJ e Rio Bananal-ES Grupo 13 - Ituiutaba-MG, Mirassol-SP, Noroeste-SP e Tupi-MG. Grupo 14 - Guarani-SP, Ituano-SP, Linense-SP e Madureira-RJ. Grupo 15 - Inter de Santa Maria-RS, Marcílio Dias-SC, Engenheiro Beltrão-PR e Toledo-PR Grupo 16 - Brasil-RS, Caxias-RS, J. Malucelli-PR e Metropolitano-SC Confira a 1.ª rodada - dia 6 de julho: Grupo 1 RO 1 x Luverdense-MT Fast Clube- AM x Rio Branco-AC Grupo 2 RR 1 x Holanda-AM Cristal-AP x Remo Grupo 3 PA 2 x Bacabal-MA Águia de Marabá-PA x Palmas-TO Grupo 4 Samp. Corrêa-MA x PI 1 PI 2 x Horizonte-CE Grupo 5 Campinense-PB x Santa Cruz-PE Central-PE x Potiguar-RN Grupo 6 Santa Cruz-RN x ICASA-CE Salgueiro-PE x Treze-PB Grupo 7 Atlético-BA x Confiança-SE ASA-AL x Ypiranga-PE Grupo 8 Itabuna-BA x CSA-AL Sergipe-SE x Vitória da Conquista-BA Grupo 9 Atlético-GO x Águia Negra-MS Operário-MS x Mixto-MT Grupo 10 Anápolis-GO x Dom Pedro-DF Ceilândia-DF x Itumbiara-GO Grupo 11 Serra-ES x América-MG Cabofriense-RJ x Paulista-SP Grupo 12 Rio Bananal-ES x Boavista-RJ Macaé-RJ x Guaratinguetá-SP Grupo 13 Ituiutaba-MG x Mirassol-SP Noroeste-SP x Tupi-MG Grupo 14 Linense-SP x Ituano-SP Guarani-SP x Madureira-RJ Grupo 15 Marcílio Dias-SC x Toledo-PR Eng. Beltrão-PR x Inter Sta Maria-RS Grupo 16 J. Malucelli-PR x Caxias-RS Brasil de Pelotas-RS x Metropolitano-SC