CBF divulga tabela rodada das dez primeiras rodadas do Brasileirão

RIO - A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2013. O destaque da primeira rodada é a partida entre Santos e Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 26 de maio, um domingo.

Porém a rodada começa no sábado, às 18h30. O atual campeão Fluminense recebe o Atlético-PR e o Vitória encara o Inter. Às 21h estreia o primeiro time paulista, quando o Corinthians receberá o Botafogo no Pacaembu às 21h.

Os demais clubes de São Paulo jogam no domingo. Às 16h O São Paulo encara a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e às 18h30 a Portuguesa enfrenta o Vasco em São Januário.

A tabela, porém, deixa ainda algumas dúvidas. Exceto o Vasco, os demais times cariocas ainda não têm definido o local onde vão mandar os jogos, assim como o Atlético-PR, que passa por obras na Arena da Baixada e deverá optar por receber suas partidas em Cascavel, no Oeste do Estado.