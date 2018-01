CBF diz que manifestação foi paga O secretário geral da CBF, Marco Antonio Teixeira, disse que o protesto desta terça-feira na frente da sede da instituição foi orquestrado por grupos pagos, interessados em "desestabilizar a entidade." Depois de uma hora e meia, os estudantes deixaram a Rua da Alfândega, exigindo o fim da corrupção no futebol. "Fora já, fora já daqui, fora Teixeira, queremos CPI." O grupo de 30 estudantes, que ganhou a adesão de populares, pedia a renúncia do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Com cartazes, balões pretos e nariz de palhaço, os jovens manifestaram sua revolta pela derrota do Brasil para Honduras, por 2 a 0, jogo que culminou com a eliminação da seleção da Copa América. "Essa vergonha é reflexo do descaminho do futebol brasileiro, comandado por ladrões de elite", protestou Ricardo Cappelli, ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). Grupos ligados a partidos políticos também estavam entre os manifestantes. "Sou do PC do B, mas sou torcedor do Fluminense e do Brasil", disse Fabrício Marchi, um dos organizadores do ato. Eles afixaram um cartaz no portão da CBF, onde se lia: "Fora Ricardo Lixeira." O protesto também foi extensivo à patrocinadora da seleção, a Nike. "Eu já falei, vou repetir, é a Nike que manda aqui!" era um dos gritos de ordem do grupo. Em outro, pediam prisão ao presidente da CBF: "Teixeira vai ganhar uma passagem para sair deste país, não é de trem nem de metrô nem de avião, é algemado no camburão, êta Teixeira ladrão." A revolta maior, porém, era mesmo pela derrota de segunda-feira. "Perder para Honduras é sacanagem, cartão vermelho pra cartolagem."