CBF diz que não vai liberar Neymar para nova despedida no Santos

RIO - Neymar não vai fazer um outro jogo de despedida do Santos, como queriam Odílio Rodrigues, presidente em exerício do Santos, e o empresário do jogador, Wágner Ribeiro. A ideia era de que o atacante desse adeus à torcida no jogo contra o Grêmio, sábado, na Vila Belmiro, mas a iniciativa foi vetada pela CBF, pois a partida está marcada para a véspera do amistoso entre Brasil e Inglaterra, domingo, no Maracanã.

A tentativa de tirar Neymar da seleção - ele se apresenta nesta terça-feira à noite para o início da preparação para a Copa das Confederações - para cumprir uma última agenda com o Santos irritou bastante o técnico Luiz Felipe Scolari. Ele está particularmente irado com Ribeiro, pois entende que o empresário deveria preservar o jogador e não fazê-lo se desgastar ainda mais.

Felipão exige que, a partir de agora, o foco dos jogadores convocados seja apenas a seleção. Mas por isso se mostra intransigente. Liberou os convocados de Atlético-MG e Fluminense para os jogos desta semana por seus clubes pela Libertadores e o próprio Neymar terá permissão para ser apresentado pelo Barcelona.

Na noite de quarta-feira, durante o jantar, Felipão e o coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, vão decidir qual é a melhor data para a ida de Neymar à Espanha. Se for na próxima segunda-feira, no dia seguinte ao jogo com a Inglaterra, como querem os catalães - o craque viajaria no domingo à noite, com volta marcada para terça-feira - ou então na segunda-feira seguinte.

Nesse caso, ele rumaria à Europa na noite do dia 9, depois do amistoso com a França em Porto Alegre, participaria da festa em Barcelona no dia seguinte e se juntaria novamente a seleção no dia 10, em Goiânia.