CBF diz que sub-23 poderá ter os melhores A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desconhece a decisão da Fifa, anunciada quarta-feira por várias agências internacionais de notícia, de desobrigar clubes franceses a liberar jogadores para a disputa do Torneio Pré-Olímpico da África. De acordo com o supervisor Américo Faria, o técnico Ricardo Gomes vai continuar o trabalho de preparação da seleção sub-23 para os Jogos de Atenas, em 2004, com liberdade para convocar quem considerar melhor. ?É evidente que se vier uma determinação da Fifa, vamos ter de acatá-la. Mas mesmo nessa eventualidade, sempre há margem para negociações." O temor é de que a medida seja estendida a outros clubes da Europa, como o Milan, o que poderia inviabilizar a participação de astros brasileiros na Olimpíada, como Kaká. Outros atletas que fazem parte dos planos de Ricardo Gomes estariam então sob ameaça de ficar fora dos Jogos: Adriano, Luisão, Thiago Motta, Júlio Baptista são alguns exemplos. ?Não recebemos nenhuma comunicação oficial e não vimos nada neste sentido no site da Fifa. Então, o que está valendo para a CBF é a legislação vigente", reagiu o supervisor. Pelo que estabelece a Fifa, os clubes são obrigados a liberar seus atletas para participar de competições, de seleções nacionais, reconhecidas oficialmente pela entidade. "Recentemente, eu estava viajando pela Inglaterra e li em agências internacionais que o Milan enviara um expediente à CBF pedindo a liberação do Kaká. Cheguei aqui e não havia nada.? O Torneio Pré-Olímpico da América do Sul vai ser disputado no Chile, em janeiro. Classificam-se para os Jogos os dois primeiros colocados. Américo Faria disse ainda que uma cláusula adicional no certificado internacional de transferência dos atletas evitaria polêmicas sobre o assunto. ?Defendo há anos que esse documento estabelecesse a obrigação de o atleta ser liberado toda vez que convocado para a seleção de seu país.? Ele fez questão de ressaltar que a CBF sempre procurou atender aos interesses dos clubes, para que fossem prejudicados o mínimo possível na hora de seus atletas servirem à seleção.