CBF é autuada pelo Procon de São Paulo O Procon de São Paulo informou nesta quarta-feira que autuou a CBF por desobediência ao Estatuto do Torcedor nos jogos São Caetano x Fortaleza, disputado no dia 17, no ABC paulista, e Corinthians x Vasco, dia 20, no Pacaembu. No primeiro caso, a entidade não apresentou o orçamento da partida em seu site, no prazo estipulado. Na segunda partida, a CBF não disponibilizou as informações de regulamento, tabela da competição, forma de contato com o ouvidor, escala de árbitros e lista de torcedores impedidos no lado externo do estádio, em todas as entradas. A CBF foi autuada e poderá pagar multas que variam de 200 a 3 milhões de Ufirs (cada Ufir vale R$ 1,0461). Segundo o Procon paulista, a CBF não compareceu, apesar de convidada, a nenhuma reunião durante o processo de adaptação ao Estatuto do Torcedor. ?A CBF é um ator importante no processo de implementação do Estatuto. A entidade deverá se ajustar à nova lei, não tem saída?, disse o diretor-executivo do Procon-SP, Gustavo Marrone.