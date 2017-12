CBF e clubes querem encurtar o Brasileiro Calendário brasileiro semelhante ao europeu? A discussão vem de longo tempo, mas agora é grande a possibilidade de acontecer. A senha foi dada por declarações do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. A receptividade foi boa entre os grandes clubes, assustados com o ?arrastão? sofrido no meio do Brasileiro, que levou Kaká, Ricardo Oliveira, Luisão e outros. Se começar mesmo em agosto, o campeonato de 2004 não estará em andamento na época das contratações dos clubes europeus, como está acontecendo agora. Leia mais no Jornal da Tarde