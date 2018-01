CBF, enfim, paga o prêmio a Felipão Enfim, Luiz Felipe Scolari está completamente desvinculado da CBF. O técnico de Portugal afirmou nesta quinta-feira que a última pendência que tinha com a entidade foi resolvida terça-feira. "No dia 3 a CBF me pagou o que faltava da premiação pelo título na Copa do Mundo. Agora posso dizer que estou definitivamente desvinculado da CBF. E aproveito para desejar muita sorte à nova comissão técnica e aos jogadores no trabalhado que está começando." Nesta sexta, o treinador dirigirá a seleção portuguesa pela quinta vez - até agora, teve derrota para a Itália, vitórias sobre Brasil e Macedônia e empate com a Holanda. O adversário será o Paraguai e o jogo será disputado em Braga. "Vai ser um teste interessante para nós. O Paraguai tem um sistema defensivo muito sólido e um contra-ataque forte." Felipão já avisou que fará várias substituições durante a partida para poupar alguns jogadores. "Estamos em fim de temporada e por isso espero algumas dificuldades no aspecto físico. Alguns jogadores já estão parados há uma semana porque seus campeonatos acabaram, outros ainda têm dois ou três jogos para disputar, como é o caso do Figo. Por causa disso, tenho feito um trabalho menos intenso nos treinamentos e pretendo fazer várias alterações durante o jogo", explicou. Para o amistoso do dia 10 contra a Bolívia, em Lisboa, ele fará algumas mudanças no grupo. Figo será dispensado, para se reapresentar em boas condições ao Real Madrid, e três jogadores da seleção de juniores serão incorporados: o atacante Ricardo Quaresema e os meias Hugo Viana e Tiago Mendes. Eles jogarão nesta sexta pela equipe Sub-20 contra a Macedônia. A equipe principal entrará em campo com a seguinte formação: Ricardo; Paulo Ferreira, Fernando Meira, Fernando Couto e Rui Jorge; Loureiro, Maniche, Figo e Rui Costa; Sérgio Conceição e Pauleta.