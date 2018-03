CBF entra em campo com o S. Caetano A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalmente entrou em campo para defender os interesses do São Caetano, representante brasileiro na final da Copa Libertadores da América. O presidente em exercício da entidade, José Sebastião Bastos, confirmou nesta segunda-feira que a entidade dará total cobertura ao time do ABC nas finais diante do Olimpia, do Paraguai. Além disso, indicou Nabi Abi Chedid para acompanhar de perto os dois jogos decisivos, quarta-feira, em Assunção, e dia 31, no Pacaembu, em São Paulo. Nabi, atualmente, é vice-presidente da CBF e membro do Comitê Executivo da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que, coincidentemente, está instalada em Assunção, capital paraguaia. "A localização da entidade não pode e não fará diferença alguma. Caberá à Conmebol manter total imparcialidade durante os dois jogos, dando condições para que o melhor time seja o campeão", explicou o dirigente, que na semana passada esteve em Buenos Aires participando da reunião do Comitê Executivo. Armação? - Um clima indisfarçável de insegurança dominou os bastidores do São Caetano após as acusações do presidente do Grêmio, José Alberto Guerreiro, de que haveria uma verdadeira "armação" para favorecer o Olimpia, do Paraguai, na luta pelo título da Copa Libertadores. Mas, para Nabi, nada deve preocupar o vice-campeão brasileiro. "O São Caetano deve se preocupar com o jogo, apenas com o que vai acontecer dentro de campo. Fora dele, vamos fazer de tudo para que não haja nenhum tipo de interferência", completou. O presidente do clube paulista, Nairo Ferreira de Souza, se confortou com o apoio dado pela CBF, atendendo a uma solicitação feita na semana passada. "Acho que existe muito mais do que um simples título em jogo. Está em disputa a hegemonia do futebol brasileiro dentro da América do Sul, então, é fundamental que tenhamos o respaldo da CBF", disse Nairo. Ele também prefere desconsiderar o eventual favorecimento do adversário, que na próxima quinta-feira, dia 25, completa 100 anos de fundação. "Acho que eles vão aproveitar isso para incentivar a presença da torcida, mas a festa vai ser nossa", brincou o técnico Jair Picerni, que conversou bastante com seus jogadores para que esqueçam os problemas extra-campo, como arbitragem, pressão e manobra s dos dirigentes. "Estamos 100% concentrados no jogo", disse Picerni.