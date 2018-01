CBF entrega nesta segunda as taças A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desconhece a liminar concedida no domingo a um torcedor do Inter que determina que não seja declarado o vencedor do Campeonato Nacional de 2005. A informação é da Assessoria de Imprensa da entidade, que garante a realização da festa de premiação do Brasileiro, nesta segunda, às 20 horas, no Teatro João Caetano, no Rio. "O presidente Ricardo Teixeira não foi informado oficialmente sobre a liminar. Só soube através da imprensa", declarou o assessor da entidade, Rodrigo Paiva. Na cerimônia, será anunciado a seleção do campeonato. A eleição foi feita por um colégio eleitoral de aproximadamente 400 votantes. Técnicos e capitães dos clubes da Primeira Divisão do Brasileiro e 235 jornalistas esportivos participaram da escolha dos craques. Nesta segunda também o presidente da CBF entregará a taça de campeão aos vencedores das Séries A, B e C. Pela ordem, Corinthians, Grêmio e Remo. Além disso, a entidade homenageará Pelé, o "Atleta do Século". Romário, artilheiro do Brasileiro, com 22 gols, receberá a chuteira de ouro. Também será premiado o craque da competição, o melhor treinador e o melhor árbitro da Série A. O atacante Tevez, do Corinthians, é o favorito para conquistar mais um título, o de destaque do campeonato. A seleção do Brasileiro enfrentará o Corinthians no Jogo das Estrelas, a ser realizado no dia 11 de dezembro, às 16 horas no Morumbi, em São Paulo. A comissão técnica da seleção será formada pelos três finalistas (Geninho, Abel Braga e Muricy Ramalho). O evento terá ainda apresentações de Alcione, Emílio Santiago, Sandra de Sá e Toni Garrido, Luciana Mello e Guilherme Arantes). João Bosco cantará sozinho "Incompatibilidade de Gênios" (João Bosco e Aldir Blanc) e dividirá "Aquarela do Brasil" (Ary Barroso) com o Funk´n´Lata. O Prêmio Craque Brasileirão 2005 será apresentado pelos atores Evandro Mesquita e Marisa Orth. Zagallo, o coordenador técnico da Seleção Brasileira, será premiado na categoria Homenagem Especial.