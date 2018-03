CBF entregará para Romário camisa especial dos mil gols A CBF informou nesta segunda-feira que entregará para o atacante Romário, de 41 anos, uma medalha e uma camisa especial em comemoração ao milésimo gol do artilheiro - no domingo, contra o Flamengo, Romário balançou as redes pela 999.ª vez na carreira. Todos os jogadores que participam dos amistosos do Brasil na Suécia autografaram a camisa. "O Romário sempre foi meu ídolo", revelou Ronaldinho Gaúcho. "Além disso, foi um jogador que sempre me incentivou e elogiou." Quem também disse estar torcendo pelo milésimo gol é o técnico Dunga. "Tive uma grande honra em ter atuado com Romário e ver que ele será o segundo brasileiro a alcançar essa marca [depois de Pelé]. Acho que nunca mais um jogador fará mil gols no futebol que se joga hoje." A medalha e a camiseta serão entregues para Romário assim que ele completar mil gols na carreira, o que pode acontecer no próximo domingo, na partida contra o Botafogo, no Maracanã, pela quinta rodada da Taça Rio.