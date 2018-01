CBF erra feio na tabela na Série B A CBF informa: jogos da Série B em 14 de junho - Palmeiras x Marília, às 16 horas, no Parque Antártica, e Avaí x Marília, às 16 horas, no Ressacada. Como é possível? Pergunte à Confederação Brasileira de Futebol. A tabela da Segunda Divisão, divulgada na noite de terça-feira, reservava ainda outras curiosidades. O sistema de disputa é em turno único, mas o Palmeiras enfrentaria o Marília duas vezes. A outra partida está prevista para 9 de setembro, na casa do adversário. As falhas do Departamento Técnico da CBF passaram despercebidas por muita gente. O Mogi Mirim, por exemplo, teria ao longo do turno 22 jogos. O Marília, 24. Houve erro de digitação e em vez de Palmeiras x Marília, dia 14 de junho, a partida no Parque Antártica nesta data será entre o Alviverde e o Mogi Mirim. Mas como explicar também duas partidas do Palmeiras em 23 de agosto: contra União São João, no Parque Antártica, e com o Sport, no mesmo local? Haveria uma rodada dupla com o Palmeiras A e o Palmeiras B? Por toda a tarde, a CBF tentou reparar os erros e, por fim, divulgou no início da noite uma nova tabela, com as correções. A entidade limitou-se a alterar os jogos e datas citados, sem dar nenhuma explicação oficial sobre o incidente. Apenas expediu um ofício às federações estaduais envolvidas. E havia mais espaço para equívocos. "Onde se lê Ceará x Vila Nova-GO, em 26 de julho, leia-se Vila Nova-GO x Ceará", explicava o documento, alterando o mando de campo da partida. A Série B continua, portanto, emocionante nos bastidores: a cada dia uma novidade. Seu início foi adiado três vezes, a forma de disputa alterada, houve ameaça de desistência de clubes e a TV aberta desistiu de transmitir seus jogos.