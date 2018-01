CBF espera garantir vaga por antecipação Ainda traumatizadas pelo susto vivido nas últimas Eliminatórias e animadas pela estréia na edição atual, a direção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a comissão técnica da seleção não se contentam apenas com a classificação. Querem a vaga no Mundial da Alemanha, em 2006, por antecipação. E consideram que o jogo-chave é contra o Paraguai, em casa, na 14ª rodada, de um total de 18. Espera-se que o time deixe o campo garantido na Copa. A performance se baseia no rendimento demonstrado pela Argentina durante o classificatório para 2002, quando disputou as últimas três partidas apenas para cumprir tabela. "Seria bastante interessante chegar nas últimas rodadas com essa folga, pois não seria bom pegar a Argentina, em Buenos Aires, e a Bolívia, na altitude de La Paz, precisando do resultado", afirmou uma pessoa ligada à comissão técnica brasileira. Os argentinos são os adversários na 15ª rodada, enquanto o jogo com os bolivianos é na 17ª (penúltima). Nem mesmo a presença de equipes consideradas fracas nos últimos jogos, casos de Chile (16ª rodada) e Venezuela (18ª) serve de alento. "Nas últimas Eliminatórias jogamos contra essas duas seleções no final e foi aquele sufoco que todo mundo lembra. Se for possível evitar aquela situação, melhor", disse a mesma fonte. Já o supervisor da delegação, Américo Faria, não fala abertamente, mas dá indícios do plano. "Temos um planejamento de longo prazo, que engloba todas as partidas. Mas fazemos também específicos, pois todos esses três pontos em disputa nos interessam muito", garantiu.