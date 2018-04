CBF exibe nova taça que dará ao Cruzeiro neste domingo

A CBF divulgou na tarde desta quinta-feira a imagem do novo troféu que será entregue ao Cruzeiro, primeiro time que receberá o objeto que dará lugar ao antigo modelo, recebido pelo campeões nacionais desde 1993. A nova taça tem 60 centímetros de altura, 45 de altura e 40 de profundidade, além de pesar 15 quilos e ser banhada a ouro.

A entidade que comanda o futebol nacional informou nesta quinta que o novo troféu de campeão brasileiro será entregue pelo presidente da Federação Mineira, Castelar Guimarães, e pelo representante da Diretoria de Competições da CBF, Manoel Flores.

O tradicional modelo de taça que a CBF entregava até o ano passado foi conquistado duas vezes pelo próprio Cruzeiro, em 2003 e 2013, sendo que o time mineiro também se sagrou campeão nacional em 1966, quando a competição se chamava Taça Brasil.

Em um jogo de festa para os seus torcedores, o Cruzeiro enfrentará o Fluminense, às 17 horas, no Mineirão, e terá em suas mãos um troféu com design bem diferente do que era entregue até o ano passado. Mais largo, ele traz uma bola dourada ao centro, envolta em um losango que faz lembrar a bandeira brasileira, sendo que esta estrutura e a bola estão afixadas em uma base que traz a inscrição Brasileirão Chevrolet, patrocinador da CBF.

Esse troféu entregue pela CBF ficará em definitivo com o Cruzeiro, que se sagrou bicampeão do Brasileirão com duas rodadas de antecedência ao vencer o Goiás por 2 a 1, também no Mineirão, no último dia 23 de novembro.