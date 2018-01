CBF exige apresentação de santistas O supervisor da CBF, Américo Faria, avisou nesta segunda-feira que os três jogadores do Santos convocados para a seleção brasileira Sub-20 - Diego, Robinho e William - devem se apresentar ao time amanhã. O clube paulista não quer liberá-los, por causa do desgaste da disputa do Brasileiro, para não atrapalhar a preparação para a temporada de 2003 e também porque entende que eles só devem ser chamados para integrar a seleção olímpica e principal. Como Diego saiu de campo contundido na decisão do Campeonato Brasileiro, domingo, contra o Corinthians, Américo Faria avisou que o Santos precisa enviar os exames médicos do jogador para que ele possa ser liberado da seleção. O clube paulista também alega que Robinho está contundido e precisa se recuperar, o que impediria sua participação na seleção Sub-20.