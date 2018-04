CBF exige chegada dos jogadores do Bayern de Munique até sábado

RIO - Com respaldo da Fifa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira que exige a apresentação do zagueiro Dante e do volante Luiz Gustavo até as 16 horas de sábado, para que eles possam se juntar à seleção brasileira no Rio. O problema é que o Bayern de Munique não quer liberar os dois jogadores, pois conta com eles para a disputa da final da Copa da Alemanha, marcada também para sábado, contra o Stuttgart, em Berlim.

A CBF esperava que os dois se apresentassem na última terça-feira, junto com os demais convocados, para iniciar a preparação para a Copa das Confederações. Mas recebeu um comunicado do Bayern pedindo a liberação de ambos. Como não quis abrir uma exceção para o clube alemão, a entidade entrou em contato com a Fifa, que deu respaldo à posição brasileira, determinando que Dante e Luiz Gustavo se juntem à seleção até sábado, dentro do limite mínimo de 14 dias antes de uma competição oficial.

"Estamos numa briga com o clube, isso é um embate recorrente, contínuo, não acaba", revelou o coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, em entrevista coletiva nesta quarta-feira no Rio. "Se não se apresentarem, não terão condições de jogo. Vão ficar impedidos de jogar (pelo Bayern)", completou, ressaltando que a CBF não vai abrir mão de seus direitos - o regulamento da Fifa obriga a liberação dos jogadores para as seleções em competições oficiais.

Ele contou também que está falando diariamente com Dante, que tem atuado como uma espécie de porta-voz de Luiz Gustavo no caso. Segundo o coordenador da seleção, os dois jogadores estão tentando convencer os dirigentes do Bayern a liberá-los para viajar para o Brasil. Parreira não quis adiantar, no entanto, se eles serão cortados caso a apresentação não aconteça até a tarde de sábado.

Além de Dante e Luiz Gustavo, outros cinco jogadores ainda não se apresentaram ao técnico Luiz Felipe Scolari. Mas o caso deles é diferente: os três do Fluminense (Jean, Diego Cavalieri e Fred) e os dois do Atlético-MG (Réver e Bernard) foram liberados pela CBF nesta semana porque seus clubes têm compromissos pela Libertadores - todos devem se juntar ao grupo até sexta-feira.