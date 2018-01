CBF fará 'draft' com atletas da seleção para Brasileiro Feminino

A atual edição do Campeonato Brasileiro Feminino contará com uma ação inédita. Nesta terça-feira, a CBF revelou que será realizado um "draft", processo em que as equipes selecionam jogadores, na próxima sexta-feira para distribuir as atletas da seleção brasileira permanente.

No fim do ano passado, a CBF criou uma seleção feminina permanente, com a intenção de fortalecer a preparação da equipe para o Mundial, que foi disputado neste ano, e também para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. E a equipe conta atualmente com 20 jogadoras em sua base fixa.

Serão essas atletas que vão ser distribuídas entre as oito equipes classificadas para a segunda fase do Brasileiro Feminino na próxima sexta. De acordo com a CBF, a ideia surgiu "com o objetivo de dar equilíbrio aos jogos".

O "draft" do Brasileiro Feminino ocorrerá na sede da confederação na próxima sexta, às 19h30. A ordem dos clubes que vão selecionar as jogadoras será definido através de sorteio. E quatro equipes terão o direito de selecionar uma terceira atleta.

Bárbara, Andressinha, Darlene, Fabi, Formiga, Gabi Zanotti, Géssica, Luciana, Maurine, Mônica, Travalão, Rafa, Raquel, Tayla, Thaisa, Camila, Letícia, Andreia, Rilany e Bia serão as jogadas que vão ser distribuídas entre os clubes.

O Brasileiro Feminino está sendo disputado por 20 equipes divididas em quatro grupos de cinco, realizados em turno único, com os dois primeiros de cada um se garantindo na segunda fase. Os oito classificados vão ser divididos em dois grupos, que serão disputados em turno e returno, com os dois primeiros avançando às semifinais. Quem passar, disputará a decisão em dois jogos, previstos para os dias 8 e 15 de novembro.

Faltando uma rodada para o fim da primeira fase, Santos, Ferrovária-SP, Flamengo, Adeco-SP, São José-SP, América-MG, Tiradentes-PI e Botafogo-PB ocupam as duas primeiras posições do respectivos grupos.