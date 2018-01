CBF faz eleição no dia 9 e ignora Lei Pelé A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer ignorar a Lei Pelé, sancionada em 1998, a fim de restringir o colégio eleitoral que apontará o novo presidente da entidade. O pleito foi marcado para 9 de julho, conforme documento assinado na terça-feira pelo presidente em exercício da CBF, Nabi Abi Chedid. Pelo edital, somente devem ter direito a voto as 27 federações estaduais e 24 clubes, "filiados especiais", supostamente os da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Artigo 22 da Lei Pelé, que trata dos processos eleitorais de entidades desportivas, determina que todos os filiados (à CBF) tenham direito a voto, mesmo com valor diferenciado. "O Ricardo Teixeira (presidente licenciado) criou um esquema de coronelismo na CBF e trata as federações com chibatadas; tirou o poder delas para que lhe ficassem subservientes", disse o candidato da oposição, Carlos Alberto Oliveira. Teixeira não foi encontrado pela Agência Estado. Após a Copa do Mundo de 2002, ele foi incisivo sobre a sua sucessão. "Podem anotar. Estou no meu último mandato. Não existe a menor possibilidade de eu continuar na CBF", dissera. No entanto, fontes da entidade afirmam que ele se candidatará novamente.