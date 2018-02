CBF faz lobby com Blatter para ter Mundial O Estádio do Mineirão foi usado hoje por Ricardo Teixeira, presidente da CBF, como lobby do Brasil para receber a Copa do Mundo de 2014. Joseph Blatter, presidente da Fifa, convidado para o jogo da Seleção Brasileira e Argentina, nesta quarta-feira à noite, pelas Eliminatórias do Mundial de 2006, na Alemanha, gostou do que viu e disse que o Brasil é sim candidato forte a receber o Mundial de 2014. Ressaltou que apenas em 2008 o Comitê Executivo da Fifa decidirá qual país da América do Sul será eleito para organizar a Copa do Mundo. "A Fifa estabeleceu a rotatividade de continentes para os Mundiais. Em 2006 será na Alemanha; 2010, na África do Sul; e em 2014 está decidido que será na América do Sul, o continente tem nove títulos mundiais - dois do Uruguai, dois da Argentina e cinco do Brasil, é justo que receba a Copa. Não digo que será do Brasil mas o país tem todas condições de organizar o Mundial", revelou Blatter, homenageado hoje pelo governador de Minas Gerais, Aécio Neves, com a Ordem do Mérito da Inconfidência Mineira. Blatter revelou que um dia depois da Copa do Mundo de 2006, a Fifa inicia o processo de seleção do país sede de 2014. "Teremos dois anos para encaminhar o processo de eleição e análise das candidaturas. Em 2008, o Comitê Executivo elege o país sede", disse o presidente da Fifa que não descarta outras candidaturas sul-americanas. Nicolás Leoz, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), revelou hoje que o Brasil tem a unanimidade dos votos da Conmebol. E Blatter, insiste Leoz, sabe muito bem que é a candidatura é de consenso. "No último congresso da nossa confederação, nove dos dez presidentes de federações nacionais sul-americanas votaram a favor do Brasil como candidato único a receber o Mundial de 2014. Nove votaram a favor e o décimo voto foi do Ricardo Teixeira", disse Leoz, que descartou a possibilidade de uma candidatura conjunta de Chile e Argentina. "O Mundial será no Brasil." Ricardo Teixeira, também agraciado com a medalha da Inconfidência, repetiu no Palácio das Mangabeiras, sede do Governo de Minas, que o jogo de hoje entre a Seleção Brasileira e Argentina serviu mesmo como um ensaio da candidatura brasileira à Copa de 2014. "Como postulante do Mundial, o jogo no Mineirão faz parte do nosso projeto para 2014". O projeto de Teixeira para receber o Mundial passa pelas Eliminatórias. Os estádios brasileiros que receberem os jogos da Seleção nas Eliminatórias deverão seguir os padrões de exigências da Fifa: segurança, cadeiras numeradas e infra-estrutura de comunicação. Por isso, o Mineirão passou de 70 mil para apenas 40 mil lugares, todos com cadeiras numeradas. Só na instalação das cadeiras, o investimento do governo de Minas foi de R$ 6 milhões. Aécio Neves também aproveitou o jogo de hoje para colher dividendos políticos e se aproximar do poder do futebol. Candidato à presidência da República em 2006, Aécio quer estar no comando do País quando a Fifa eleger o Brasil, em 2008, sede da Copa de 2014. No caso de não se canditar à sucessão de Lula, Aécio pode adiar o seu projeto político se candidatando a presidente em 2010 a tempo de bancar a Copa de 2014 no Brasil. Por isso distribuiu medalhas a Blatter, Ricardo Teixeira, Nicolaz Leoz e até ao presidente do Barcelona, Joan Laporta, hoje, no Palácio das Mangabeiras. O Morumbi será o palco do próximo ensaio da CBF para a Copa de 2014. O estádio deve passar por pequenas reformas para se adequar às exigências da Fifa. Em setembro, o estádio do São Paulo receberá a partida entre Brasil e Bolívia pelas Eliminatórias de 2006. Será a vez de Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, aparecer.