CBF faz o terceiro sorteio no Brasileiro A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quinta-feira o sorteio dos árbitros e assistentes para os jogos do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro, as bolinhas giraram num globo para os clássicos regionais Santos x São Paulo, cujo árbitro escolhido foi Sálvio Spindola (SP), e Ponte Preta x São Caetano, que será dirigido por Anselmo da Costa (SP). Depois, os do quadro da Fifa foram distribuídos para os jogos restantes, com prioridade para o gaúcho Carlos Eugenio Simon, excluído do primeiro sorteio por causa de uma combinação que lhe foi desfavorável - sobrara para uma partida de uma equipe do Rio Grande do Sul, o que não era permitido. Nesta quinta-feira, Simon foi indicado por sorteio para o jogo Paraná x Flamengo. Confira os demais: Sábado Fluminense (RJ) X Atlético (PR) Wilson de Souza Mendonça (FIFA PE) Internacional (RS) X Paysandu (PA) Álvaro Azeredo Quelhas (FIFA MG) Cruzeiro (MG) X Criciúma (SC) Paulo Cesar de Oliveira (FIFA SP) Ednilson Corona (FIFA SP) Coritiba (PR) X Guarani (SP) Wagner Tardelli Azevedo (FIFA RJ) Ponte Preta (SP) X São Caetano (SP) Anselmo da Costa (SP) Domingo Paraná (PR) X Flamengo (RJ) Carlos Eugênio Simon (FIFA RS) Vasco (RJ) X Atlético (MG) Márcio Rezende de Freitas (FIFA SC) Bahia (BA) X Goiás (GO) Jorge Fernando Rabello (RJ) Corinthians (SP) X Vitória (BA) Luciano Augusto T. Almeida (FIFA DF) Santos (SP) X São Paulo (SP) Sálvio Spindola Fagundes Filho (SP) Fortaleza (CE) X Juventude (RS) Wilson Luis Seneme (SP) Figueirense (SC) X Grêmio (RS) Alicio Pena Junior (FIFA MG)