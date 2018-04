CBF frustra Grêmio e coloca Renato na Ponte Preta

Veja também:

De acordo com o BID, o contrato do jogador aparece como reativado na Ponte Preta, com data de 6 de maio de 2008 a 31 de dezembro de 2010. O Grêmio havia anunciado o meia como reforço na semana passada.

Renato foi vendido da Ponte Preta para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, no início do ano, mas uma cláusula garantia que a transação seria cancelada caso não fosse totalmente quitada. O jogador estava sem clube desde que rescindiu com o time árabe - pela falta de pagamento - quando o Grêmio anunciou sua contratação.