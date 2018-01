CBF garante campeonato sem o Remo O ministro Nilson Naves, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu hoje, no início da tarde, liminar parcial em medida cautelar pedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e suspendeu os efeitos da decisão da 14ª Vara Civel de Belém, que garantia a participação do Clube Remo na competição, sob pena de suspensão do campeonato brasileiro de futebol. Em nota distribuída à imprensa, o STJ informa que, com a decisão de Nilson Naves, fica afastado o risco de paralisação do campeonato brasileiro de futebol da Série "A", cuja abertura está prevista para a próxima semana. Nilson Naves argumentou em seu despacho, que "se é provável que os torcedores do Clube do Remo sofram algum prejuízo com o alijamento do clube do certame, não tenho dúvida algum a de que a não realização do campeonato acarretará dano irreparável a um universo muito maior de interessados". Para ele, a suspensão do campeonato significaria "a frustração de um evento de proporções nacionais". A diretoria do Remo promete recorrer da decisão. A polêmica em torno da realização do campeonato brasileiro de futebol começou na semana passada quando 14ª Vara Cível de Belém, a pedido da prefeitura local, concedeu liminar garantindo a participação do Clube Remo na competição sob pena de suspensão do torneio e aplicação de multa de R$ 500 mil. A CBF contestou a decisão e ajuizou um agravo de instrumento contra a decisão junto ao Tribunal de Justiça do Pará. A relatora do caso no Tribunal de Justiça paraense, desembargadora Maria Helena Simões, negou o pedido da CBF, que decidiu recorrer a o STJ.