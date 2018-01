CBF garante Guarani na Copa do Brasil A CBF informou nesta terça-feira que o meia Leandro Guerreiro está registrado na entidade como atleta do Guarani desde 4 de fevereiro. Isso vai por fim à tentativa do Vila Nova-GO de ganhar os pontos do jogo em que foi derrotado pelo time de Campinas, por 3 a 1, dia 26, resultado que determinou a classificação do Guarani para a terceira fase da Copa do Brasil e eliminou o Vila Nova. O clube de Goiás entrou na segunda-feira com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), requerendo os pontos da partida, com a alegação de que a situação de Leandro estava irregular na data do confronto. Com a manifestação da CBF, o Tribunal não vai dar ganho de causa ao Vila Nova.