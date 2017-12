CBF garante que Jerri está regular O Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou hoje que nenhum jogador do Santos atuou de forma irregular no Campeonato Brasileiro, como chegou a ser divulgado por parte da imprensa, e que, por isso, o clube não tem como ser punido com perda de pontos. A alegação de que o meia Jerri atuara durante várias rodadas do Brasileiro sem condição legal foi desmentida pela entidade. De acordo com a CBF, o atleta do Santos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) em 4 de abril e seu contrato com o clube tem validade até o dia 1 de outubro. O BID foi um instrumento criado este ano com o intuito de dar mais transparência ao Campeonato Brasileiro. O prazo final de inscrição no BID se deu em 31 de julho. Antes, qualquer atleta só poderia ter condições de atuar se seu nome constasse da publicação do boletim com, no mínimo, três dias de antecedência do jogo. A CBF informou ainda que Val Baiano, também do Santos, outro atleta citado em reportagens como se tivesse jogado irregularmente, teve seu nome relacionado no BID em 31 de julho e que assim estava apto a participar dos últimos jogos do Santos. Segundo a entidade, o contrato de Val Baiano com o clube finda em 31 de dezembro.