CBF ignora liminar do Icasa e garante início do Brasileirão no sábado

RIO - A CBF não admite alterações na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, que já começa no fim de semana. Apesar de uma liminar obtida pelo Icasa garantir a presença da equipe cearense no grupo de elite do futebol nacional, em decisão expedida na terça-feira pela 4.ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio, a entidade garante que a competição não sofrerá mudança.

"Está clara a má-fé (do Icasa) em ingressar na Justiça comum a quatro dias do início do Brasileiro", declarou o diretor-jurídico da CBF, Carlos Eugênio Lopes, cuja equipe de advogados tentava cassar a liminar na quarta-feira à noite.

Pouco depois das declarações de Lopes, o presidente eleito da CBF, Marco Polo Del Nero, reconheceu um erro da entidade no caso, que se refere à escalação irregular de um atleta do Figueirense em jogo com o América-MG em maio de 2013, pela Série B do Brasileiro.

A CBF retirou de seus registros o nome do atleta impedido de atuar e foi com base nessa falha que o Icasa decidiu pleitear a perda de seis pontos do Figueirense, o que garantiria o acesso do clube cearense à Série A de 2014. Na liminar, não há nada que determine a manutenção da equipe de Santa Catarina na Segunda Divisão. Ou seja, o Brasileiro, até quarta à tarde, contava com 21 clubes.

De acordo com Carlos Eugênio Lopes, há "inúmeras" decisões da Justiça que determinam que a CBF cumpra a tabela das Séries A e B. Ele admitiu que existe "um impasse" jurídico. "Mas estamos tranquilos. Como adiar ou suspender algum jogo agora? Já tem torcedor viajando, ingresso vendido. Se fizermos isso, o mundo cai sobre nós", prosseguiu Lopes.

Presente à eleição de Del Nero, o presidente do Figueirense, Wilfredo Brillinger, mostrou tranquilidade. "A liminar não tira o Figueirense da Série A. Está tudo confuso e mobilizei o departamento jurídico. Tenho certeza de que o Figueirense vai disputar a Série A porque conquistou essa vaga em campo."

Ele acrescentou que a programação está mantida. "O Figueirense já está viajando para cá (o Rio, onde enfrenta o Fluminense, no sábado). Não há mudanças na parte operacional, logística e técnica."