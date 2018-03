CBF ignora pedido do Flamengo-PI Depois da viagem cansativa para Teresina, Luxemburgo preferiu poupar os atletas para o clássico de domingo. Comandou um leve treino hoje à tarde. O zagueiro Fábio Luciano, que cumpriu suspensão diante do Flamengo-PI, pela Copa do Brasil, deverá retornar à equipe. O último treino antes do clássico foi marcado para hoje à tarde. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não aceitou o pedido dos dirigentes do Flamengo-PI para cancelar o jogo de volta contra o Corinthians. Assim, os times voltarão a se enfrentar na quarta-feira, no Pacaembu. O vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini, considerou normal a decisão da entidade e disse que isso não afetará os planos da equipe. Citadini, que não esconde a euforia com a atual fase do Corinthians, retornou na noite de ontem da França, onde assistiu a uma ópera. Entusiasmado, fez elogios ao time. "A melhor ópera é ver o Corinthians jogar. Choro mais vendo o time em campo do que assistindo ao espetáculo no exterior."