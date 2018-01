CBF inaugura a Escola do Futebol Com o objetivo de democratizar as técnicas do futebol e capacitar profissionais, foi inaugurada nesta terça-feira a Escola Brasileira de Futebol (EBF), na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio. Os cursos, previstos para começarem em abril, terão um custo mensal de cerca de R$ 150,00. "Há 38 anos, ao fazer meu primeiro estágio na Alemanha, vi a importância de se ter uma escola de futebol. E era um motivo de tristeza, o Brasil, o melhor do mundo, não ter uma", disse o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, que participou da inauguração da EBF diretamente de Londrina, na sede da Universidade Norte do Paraná (Unopar), que é parceira do projeto, já dando uma demonstração de como será o esquema das aulas. "O interesse é o de difundir o nosso futebol, mas faltava ordenar e formatar tudo. Agora, seremos os melhores dentro e fora do campo." Com cursos sobre futebol, preparação física e arbitragem, a EBF poderá ter salas por todo o País - a Unopar está encarregada da organização dessa parte. E os professores darão a aula de um único lugar, através da transmissão do vídeo. A Granja Comary será o local onde ocorrerão as aulas práticas, ao final dos cursos. Para isso, o centro de treinamentos da seleção brasileira em Teresópolis foi adaptado, com salas para estudos, biblioteca virtual, além de auditório. "Abordaremos táticas, preparação, calendário, programação, treinamento, tudo sobre futebol. A vantagem é que poderemos ter 10 mil, 15 mil alunos ao mesmo tempo", explicou Parreira, que será um dos professores da EBF, assim como os demais integrantes da comissão técnica da seleção. "O grande benefício é levar informação a todos os pontos do País." Mesmo com um dos enfoques sendo a capacitação de treinadores do futebol brasileiro, os cursos poderão ser feitos por qualquer pessoa, de acordo com o gerente executivo da instituição e secretário-geral da CBF, Marco Antônio Teixeira. E a EBF concederá diploma de curso técnico.