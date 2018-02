CBF inclui punições e obrigações no Regulamento Geral A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) resolveu incluir em seu Regulamento Geral das Competições algumas normas que à partir deste ano se tornam proibições: pintar escudos, símbolos e dizeres no gramado (faixas transversais e longitudinais podem); e utilizar arquibancadas provisórias; além de oficializar a transformação da perda de mando dos jogos para portões fechados no mesmo estádio do time punido. De acordo com o documento divulgado pela CBF, estas medidas só foram oficializadas neste início de ano para que pudessem entrar em vigor por completo nas competições desta temporada. Antes, todas essas normas eram apenas recomendações, ou seja, eram cumpridas e fiscalizadas apenas com determinação da Justiça Desportiva ou através de um ato administrativo da entidade. Outra norma incluída no documento é a obrigatoriedade da divulgação das escalações dos times em até 45 minutos antes dos jogos. O documento, assinado pelo diretor Técnico Virgílio Elísio, diz que "o não cumprimento representará encaminhamento de processo ao STJD, pelo Departamento Técnico, com base na súmula do jogo. Pedimos a compreensão e a colaboração dos técnicos e suas comissões". Neste caso, a intenção é acabar com problemas como os criados principalmente pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, do Santos, que em várias partidas do time no Campeonato Brasileiro do ano passado sequer divulgou quem jogaria. Só foi possível descobrir quem era titular com a partida em andamento.