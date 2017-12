CBF indica três árbitros para a Fifa A CBF divulgou nesta quinta-feira os nomes de três árbitros para integrar o quadro da Fifa a partir de 2006. São eles: Wilson Luiz Seneme (SP), Djalma José Beltrami Teixeira (RJ) e Martha Peçanha Vasconcelos (RJ). As duas vagas para os homens apareceram com o desligamento de Edílson Pereira de Carvalho, envolvido no escândalo da manipulação de resultados, e com o limite de idade de 45 anos de Márcio Rezende de Freitas. O posto feminino estava vago e Martha Vasconcelos foi a indicada.