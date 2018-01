CBF lança a Série B e causa confusão A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, provocando uma grande confusão. A entidade resolveu manter a mesma fórmula de disputa dos últimos anos, apesar de a Futebol Brasil Associados (FBA), que representa os clubes participantes, defender a adoção a fórmula de pontos corridos. Para viabilizar a disputa da Série B por pontos corridos - com turno e returno, em 42 rodadas -, a FBA conseguiu, inclusive, um patrocínio da Infraero, estatal que administra os aeroportos brasileiros, que bancaria todas as viagens dos clubes participantes durante o campeonato. Mas a CBF ignorou o desejo dos clubes e manteve a competição com 21 rodadas, segunda fase e quadrangular final. A divulgação da tabela nesta segunda-feira pegou de surpresa o presidente da FBA, Peter Silva, que no último dia 1º havia combinado com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, só divulgar a tabela após assinatura do contrato de patrocínio, já com a mudança do regulamento. O compromisso com a Infraero foi celebrado nesta segunda-feira mesmo, mas o documento ainda não chegou ao Rio. Diante do impasse, os clubes decidiram pressionar a CBF durante o Conselho Técnico da Série B, que será realizado na quarta-feira, a mudar a tabela e o regulamento do campeonato. Mesmo porque, pela parceria firmada, os clubes da Série B ganharão passagens em troca de espaço publicitário, pelo período de dois anos. A Infraero utilizará os créditos que possui junto às empresas aéreas brasileiras para transformá-los em transporte gratuito aos clubes. Pelo que foi divulgado nesta segunda-feira pela CBF, a Série B começa dia 23 de abril e a primeira fase terá 21 rodadas - vai até 7 de setembro. Depois, as 8 melhores equipes vão para a próxima fase, divididas em dois grupos. E as 2 primeiras de cada chave disputam o quadrangular final. A primeira rodada da Série B, se for mantida a tabela divulgada nesta segunda-feira, terá os seguintes jogos: São Raimundo-AM x Sport União Barbarense x Náutico Avaí x Ceará Portuguesa x Guarani Gama x Grêmio Caxias x Criciúma Santa Cruz x Paulista Vila Nova-GO x Ituano CRB x Santo André Bahia x Anapolina Marília x Vitória