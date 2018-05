CBF lança campanha no Twitter para engajar torcedores para a Copa

RIO - Às vésperas da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, a CBF decidiu aproximar os torcedores da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari. Para tanto, a entidade lançou uma campanha no Twitter nesta quarta-feira, a uma semana do anúncio dos 23 convocados para o Mundial, que ocorre dia 7 de maio, no Rio.

A campanha consiste em incentivar os torcedores a publicarem posts na rede social sugerindo nomes ao treinador com o tópico "#FicaDicaFelipao". "A ideia é promover uma brincadeira com os internautas a uma semana da convocação para a Copa do Mundo Fifa 2014", explicou a assessoria da CBF.

Ao utilizar o tópico em mensagem enviada ao endereço da CBF no Twitter (@CBF_Futebol), o torcedor terá como resposta uma foto de Felipão com seu autógrafo e uma mensagem - "Valeu pela dica! Estamos juntos em busca dessa conquista. Abraço, Felipão". "A cada Tweet, você pode ganhar uma foto diferente", destaca o comunicado da CBF.

Na manhã desta quarta-feira, a campanha rendeu uma interação do perfil oficial da CBF na rede social, que respondeu de maneira simpática à sugestão de um torcedor que pediu a presença do goleiro Fábio, do Cruzeiro, no Mundial que começa dia 12 de junho. Na foto, Felipão aparece com a fisionomia fechada. A campanha para divulgar a convocação da seleção vai até o dia 6 de maio, véspera do anúncio oficial, marcado para as 11h30 da próxima quarta-feira.