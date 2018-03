CBF libera Arouca para o Fluminense O volante Arouca, convocado para a seleção sub-20, foi liberado nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para defender o Fluminense no confronto desta quarta contra o Ceará, em São Januário, pelas semifinais da Copa do Brasil. Depois do jogo, ele seguirá à Granja Comary, em Teresópolis, onde se reapresentará ao técnico Renê Weber. O técnico Abel Braga sentiu-se aliviado pela decisão da CBF. Ele entende que Arouca é uma peça-chave da equipe. Em relação a Tuta, suspenso, o treinador informou que vai optar por Léo Guerra, contratado ao Volta Redonda depois do Campeonato Carioca. ?O Tuta tem feitos vários gols e não é fácil substituí-lo. Mas vou entrar em campo com garra, dando o melhor de mim?, declarou Léo Guerra, que, segundo ele, foi bem recebido nas Laranjeiras. ?Senti uma equipe unida e com qualidade.?