CBF libera Cicinho para o São Paulo Cicinho pode jogar contra o Inter, em Porto Alegre, dia 5 de outubro. O São Paulo conseguiu junto à CBF que o jogador pudesse se apresentar à seleção brasileira apenas na segunda-feira, dia 6, para os jogos das Eliminatórias da Copa, contra Bolívia e Venezuela, nos dias 9 e 12 de outubro. Agora, a diretoria do São Paulo tenta conseguir junto à seleção do Uruguai a liberação do zagueiro Lugano, mas essa é uma tarefa muito difícil. Os uruguaios, que ainda lutam pela classificação ao Mundial de 2006, enfrentarão Equador e Argentina nas duas últimas rodadas das Eliminatórias.