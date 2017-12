CBF libera estádio de Garanhuns Depois de duas semanas de muita polêmica e uma infinidade de boatos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou oficialmente o estádio Gigante do Agreste, localizado na cidade de Garanhuns (distante 226 km do Recife), para sediar a partida entre o Sport e o Palmeiras, neste sábado, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi anunciada na madrugada desta quarta-feira, após a realização de uma minuciosa vistoria feita pelos dois representantes enviados ao local pela entidade: o vice-diretor técnico José Dias e o arquiteto Ronald Almeida. A vistoria teve início na tarde da quarta-feira e só foi concluída após a montagem da estrutura de uma arquibancada móvel, que será utilizada para que o estádio atinja a marca de pessoas sentadas exigida pelo regulamento da competição. A opção pela instalação da estrutura metálica temporária, com capacidade de 1.800 lugares, foi a alternativa encontrada pela diretoria do Sport para se adequar às exigências, já que pelos cálculos da Polícia Militar, sem esse reforço, o estádio teria capacidade apenas para acomodar 8.700 pessoas. A estrutura foi montada na lateral esquerda do estádio e custou cerca de R$ 13 mil. Além de analisarem aspectos como segurança e conforto do público, os observadores da CBF realizaram testes no sistema de iluminação do estádio e acompanharam de perto as obras de recuperação do gramado, que vem sendo realizadas desde a última segunda-feira. Apesar de fugirem ao padrão das dimensões existentes em estádios de maior porte, os vestiários também foram aprovados pela equipe de fiscalização. De acordo com a diretoria do Sport, a custo para deixar o Gigante do Agreste pronto para a partida deste sábado foi de aproximadamente R$ 30 mil. "É um investimento que não estava previsto em nosso cronograma, mas tinha que ser feito para garantir a partida. Corremos atrás e conseguimos patrocínio para uma parte dos gastos", explicou o presidente do clube, Severino Otávio.