CBF libera Lopes para assumir Vasco O nome do técnico Antônio Lopes é o mais cotado para assumir o comando do Vasco. O presidente vascaíno, Eurico Miranda, disse nesta sexta existir a possibilidade de contratá-lo, principalmente depois que o treinador foi liberado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) do cargo de coordenador-técnico da seleção brasileira. O anúncio da contratação de Lopes pode acontecer neste sábado, após o treino do Vasco, que está sendo comandado interinamente por Alcir Portela. Os jogadores que, a princípio teriam folga, se apresentam para uma reunião com Eurico e o provável anúncio do nome do novo treinador. O meia Ramon aprova a contratação de Lopes. "Ele é uma pessoa de carisma e ganhou diversos títulos no Vasco", afirmou o jogador. "O Lopes tem tudo para dar certo no clube novamente." Sobre a renovação do contrato, o atleta disse que na próxima semana conversará com Eurico. A tendência é a de que Ramon fique no clube até o final do Campeonato Brasileiro. Antônio Lopes treinou o Vasco entre 1996 e 2000. Neste período, o time carioca conquistou vários títulos, dentre ele, o do Campeonato Brasileiro de 1997 e a Copa Libertadores, em 1998.