CBF libera Petkovic para jogar A polêmica envolvendo a transferência do meia Petkovic para a China momentaneamente chegou ao fim, já que na noite desta quinta-feira o departamento de Registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou o registro do atleta. O diretor do departamento Luiz Gustavo confirmou a cessão dos documentos ao Shangai Shenhua. Mas a decisão ainda pode ser revogada, porque foi tomada com base em uma liminar concedida pela Justiça Comum ao jogador. Já o Vasco entrou na semana passada com um requerimento na Fifa pedindo uma punição ao atleta. A liberação de Petkovic ocorreu no prazo final para que pudesse ser inscrito pelo Shangai Shenhua na federação de futebol local. Agora, resta ao Vasco aguardar uma decisão da Fifa sobre o rompimento de contrato de Petkovic. O presidente vascaíno Eurico Miranda quer que o clube seja indenizado, porque o jogador ainda tinha três meses de contrato a cumprir no Brasil.