CBF libera Rodrygo e Yuri Alberto e convoca Papagaio para seleção sub-20

O técnico da seleção brasileira sub-20, Carlos Amadeu, está com dificuldades em conseguir manter o elenco completo para os amistosos de 22 e 25 de março, ambos contra o México, em Manaus.

Depois de ceder Vinicius Junior e Lincoln a pedido do Flamengo, o treinador convocou Rodrygo e Yuri Alberto, do Santos. Nesta terça-feira foi a vez de o time paulista solicitar o retorno de seus dois jogadores.

Para evitar qualquer problema novamente, o treinador foi precavido e chamou logo três atletas: os atacantes Richard, do Internacional, Jhonny Lucas, do Paraná, e Rafael Papagaio, do Palmeiras.

Os jogadores se apresentam a partir do próximo sábado. Os amistosos servem como preparação para o Sul-Americano da categoria que acontecerá em 2019. Mesmo com os cortes, o Flamengo ainda conta com três atletas na seleção sub-20 para os amistosos: o goleiro Hugo Nogueira, o zagueiro Matheus Thuler e o meio-campista Patrick. O Santos não tem mais nenhum representante.